Haber: Esra Öztürk

TFF 1.Ligin 14.haftasında Boluspor ile Adanaspor takımları 3 Aralık Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında toplam 51 maç oynandı. Bu maçların 23’ünü Boluspor takımı, 12 maçı ise Adanaspor takımı kazandı. 16 maç ise berabere bitti. Boluso-por takımı Adanaspor’u sahasında 26 kez konuk etti. Boluspor’un sahasında oynanan maçların 16’sını Boluspor, 3 maçı ise Adanaspor takımı kazandı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım ilk kez 1971-1972 sezonundda karşı karşıya geldiler. Adana’da oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Soner Metiner’in golüyle 1-0 kazanmıştı. İki takım en son 2016-2017 sezonunda karşı karşıya geldiler. Bolu’da oynanan mücadeleyi Adanaspor, Samican Keskin ve UcheKalu’nun golleriyle 2 – 1 kazandı.