Adanaspor’dan yarım düzine gol

Haber: Ceylan Beykoz

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Menemenspor ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı ev sahibi ekip 6-2 galip tamamladı.

Adana temsilcisine galibiyeti getiren golleri Ozegovic (3), Evren Korkmaz, Samed Ali Kaya ve Ahmethan Köse kaydetti.

Konuk Menemenspor'un Mohammed Sabbah ve Ahmet Sağat ile bulduğu goller puan almak için yetmedi.

Öte yandan müsabakanın 18’inci dakikasında Adanasporlu orta saha oyuncusu Berkan Fırat, Menemenspor’dan Mahamadou Ba ile girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu ayağı kırıldı.

Bu sonuçla 4. maçların ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Adanaspor, 5 puanla ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti.

Adana deplasmanından eli boş dönen ve ligdeki 3. mağlubiyetini alan Menemenspor ise 3 puanla 15. sırada konumlandı.

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Sabri Öğe

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Celil Yüksel, Berkan Fırat (Dk. 22 Tetteh (Dk. 64 Serdar Özkan)), Ozegovic, Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 85 Ahmethan Köse), Bruns, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, İlyas Bircan, Emre Batuhan Adıgüzel, Mahamadou Ba (Dk. 64 Cem Çelik), Adamu (Dk. 68 Pote), Ahmet Sağat (Dk. 76 Ndiaye), Mazlum Demir, Sabbah (Dk. 76 Batuhan Kırdaroğlu), Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 46 Emre Özer), Rasheed

Gol: Dk. 6, Dk. 71 ve Dk. 86 Ozegovic, Dk. 50 Evren Korkmaz, Dk. 66 Samed Ali Kaya, Dk. 89 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 24 Sabbah, Dk. 69 Ahmet Sağat (Menemenspor)

Sarı kart: DK. 20 Mahamadou Ba, Dk. 23 Mazlum Demir, Dk. 90+3 Emre Özer (Menemenspor), Dk. 23 Ozegovic, Dk. 43 Bruns, Dk. 44 Celil Yüksel, Dk. 56 Samed Ali Kaya (Adanaspor)