Adanaspor’un Son Maçı Boluspor’la

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Adana ekibinin oyuncuları, teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı. Öte yandan, Adana ekibinin kamp döneminde yapacağı hazırlık maçlarının takvimi de belirlendi. Adanaspor, ilk hazırlık maçını 23 Temmuz Salı günü Tuzlaspor ile oynayacak. 29 Temmuz Pazartesi günü Keçiörengücü ile maç yapacak Adana ekibi, üçüncü hazırlık maçında 31 Temmuz Çarşamba günü Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Adana temsilcisi, 5 Ağustos Pazartesi günü İstanbulspor ile yapacağı hazırlık maçından sonra 7 Ağustos Çarşamba günü Boluspor ile oynayacağı maçla yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamlayacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 14:12