Aday Sayısı Artacak

Haber: C.Kutay Aykan

Bugüne kadar iş adamı Cavit Demir adaylığını açıklayan ilk isim olurken, ortaya çıkacak mali duruma göre eski başkanlardan Savaş Abak ve Abdullah Abat'ın isimleri de yeniden gündeme gelebilir. Mevcut yönetimden Oktay Ercan'ın adı geçtiğimiz hafta ortaya atılmış ama henüz net bir açıklama yapılmamıştı. Necip başkanın ise yeniden aday olup olmayacağı yine Boluspor camiasında cevaplanması gereken soruların başında yer alıyor. İş adamı Cavit Demir ise herhangi bir mali durum beklemeksizin ilk adaylığını açıklayan isim olmuştu.

KONGRE 30 MAYIS'TA

Boluspor geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada kongrenin 30 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. kongre 15 Haziran'da yapılacak. Adaylar delegelere projelerini ve yapmak istediklerini neden kendilerine oy vermeleri gerektiğini kongre üyelerine tek tek anlatacaklar.