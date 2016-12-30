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30 Aralık 2016 Cuma
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    • Adem takımdan ayrıldı

    Sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Adem gezici 2016-2017 futbol sezonunda formasını giydiği Geredespor’dan ayrıldı.

    30 Aralık 2016 Cuma 11:35
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    Adem takımdan ayrıldı

    Haber: Aysun Beykoz

    Sezon başında Bölgesel Amatör Lig 11.grup takımı Bolu temsilcisi Geredespor'la anlaşan ve oynadığı 10 maçta 6 gol atarak takımının galibiyetinde önemli payı olan golcü oyuncu Adem Gezici karşılıklı anlaşarak takımı Geredespor'dan ayrıldı.

    Fenerbahçe'de yetişen 1983 doğumlu forvet oyuncusu Adem Gezici 2000-01 sezonunda profesyonel oldu ve sarı-lacivertli takımın Siirt Jetpaspor'a karşı 7-3 galip geldiği Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe A takımında oynadı ve takımının gollerinden birini kaydetti. 15 kez U-16, 5 kez U-17 ve 4 kez U-18 olmak üzere 24 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

    Golcü oyuncu sırasıyla Kartal Belediyespor, Kartalspor, Darıca Gençlerbirliği, Üsküdar Anadolu SK, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor, Mardinspor, Zeytinburnuspor, Boluspor, Güngören Belediyespor, Samsunspor Turgutluspor, Tarsus İdmanyurdu'nda oynadıktan sonra amatöre dönen Golcü Oyuncu Düzcespor ve Kadırgaspor formalarından sonra tekrar profesyonel olup Güngörenspor forması giydi.

    Süper Lig'de Fenerbahçe'de, 2.Lig'te Boluspor'da ve Güngörenspor'da,3.Lig'te Zeytinburnuspor'da şampiyonluk yaşayan forvet Adem Gezici gelecek tekliflere açık olduğunu söyledi. 

    Anahtar Kelimeler: Sezon, Başı, Büyük, Umutlarla, Transfer

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