A.Demir’den Önemli Kayıp

Haber: Esra Öztürk
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Ata Yıldırım, Mehmet Salih Mazlum
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar - Traore, Berk, Kaan, Erdal, Süleyman, Legear, Semih, Gladkyy (Dk. 61 Vedat), Mitrovıc, Pote (Dk. 88 Kage)
ALTAY: Aydın - Ulaş, Tavares, Ferhat (Dk. 46 İbrahim Akın), Putsila, Paxiao, Tatos (Dk. 89 Merter), Leandro Kappel (Dk. 79 Oğuz Han), Gençer, Özgür, Mustafa
GOLLER: Dk. 14 Pote, Dk. 17 Berk (Adana Demirspor) - Dk. 46 Kappel, Dk. 57 Gençer (Altay)
KIRMIZI KART: Dk. 86 Traore (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Traore, Erdal, Süleyman, Kaan (Adana Demirspor) - Paxiao, Gençer, Putsila (Altay)