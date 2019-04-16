A.Demir’den Önemli Kayıp

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.

A.Demir’den Önemli Kayıp

Haber: Esra Öztürk

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Ata Yıldırım, Mehmet Salih Mazlum

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar - Traore, Berk, Kaan, Erdal, Süleyman, Legear, Semih, Gladkyy (Dk. 61 Vedat), Mitrovıc, Pote (Dk. 88 Kage)

ALTAY: Aydın  - Ulaş, Tavares, Ferhat (Dk. 46 İbrahim Akın), Putsila, Paxiao, Tatos (Dk. 89 Merter), Leandro Kappel (Dk. 79 Oğuz Han), Gençer, Özgür, Mustafa

GOLLER: Dk. 14 Pote, Dk. 17 Berk (Adana Demirspor) - Dk. 46 Kappel, Dk. 57 Gençer (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Traore (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Traore, Erdal, Süleyman, Kaan (Adana Demirspor) - Paxiao, Gençer, Putsila (Altay)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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