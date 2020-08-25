Adilehou ile yollar ayrıldı

Adilehou ile yollar ayrıldı

Boluspor'un geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı ancak hiç verim alamadığı Moise Adilehou ile yollarını ayırdı.

Haber: Volkan Yılmaz

09 Ocak 2020'da atılan imza ile kadroya katılan Fransız oyuncu hazırlık kampına katılmasına rağmen yine geçerli notu alamadı. Boluspor'da sürdürdüğü 5-6 mazisi iyi olmayan Moise Adilehou valizlerini toplayarak havalanının yolunu tuttu.  Moise Adilehou geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sadece 5 maçta 370 dakika forma şansı bulabilmiş ve hiç katkısı olmamıştı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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