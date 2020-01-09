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Adilehou’dan 1.5 Yıllık İmza

Boluspor bir süredir denediği stoper Adilehou ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Adilehou’dan 1.5 Yıllık İmza

Haber: Aysun Beykoz

Temsilcimiz Boluspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Adilehou ile de anlaştı. Boluspor, Yunanistan ekibi Levadiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki Beninli milli stoper Moise Adilehou ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 1995 doğumlu Beninli savunmacının transferinde vatandaşı Mickael Pote'nin Boluspor ve Türkiye hakkında olumlu referans verdiği öğrenildi.

Kulüpten Resmi Açıklama Geldi

Boluspor Kulübü transferi resmi sitesinden duyurdu. 1 Kasım 1995 Fransa doğumlu olan Moise Adilehou, Benin vatandaşıdır. Stoper mevkiinde görev yapan genç futbolcu futbola Porto altyapısında başladı. Daha sonra Fransa'nın Valencienne takımının altyapısına transfer olan Beninli stoper, sırasıyla Slo. Bratislava, AOK Kerkyra, APO Levadiakos takımlarında forma giydi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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