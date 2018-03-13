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13 Mart 2018 Salı
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    Türkiye Basketbol 2.ligde ilimizi temsil eden Bolu BelediyesporBoluspor Erkek Basketbol Takımı Gemlik Basketbol’u 66-77 yenerek 3. sıradaki yerini korudu.

    13 Mart 2018 Salı 15:23
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    Adım adım playoff
    Haber: Semih Baykal

    Türkiye Basketbol 2. Lig B grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor, ligin 18.haftasında Gemlik Basketbol’a konuk oldu. Bursa Gemlik Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor Bolu Belediyespor takımı 66 – 77 kazandı. İki takımında birbirine üstünlük sağlayamadığı 1.periyot 16-16 eşitlikle tamamlandı.  İkinci periyotta iki takımda etkili sayılar buldu. Bu periyotta 22 sayı bulmasına rağmen rakibinin 23 sayısına engel olamayan pota beyi ilk yarıyı 39-38 geride kapattı. Üçüncü periyoda Boluspor Bolu Belediyespor takımı etkili başlayan taraf oldu. Son periyoda pota beyi 48-58 önde girdi. Üçüncü periyotta Bolu Belediyespor takımı 20 sayı kaydetti. Son periyotta 19 sayı kaydeden Boluspor Bolu Belediyespor takımı mücadeleyi 66-77 kazandı. Bolu Belediyespor’da Burak Can Dilmaç attığı 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bolu Belediyespor’da Dilmaç’ı 16 sayıyla Erhan Kocamış ve 13 sayıyla Can Nurkan takip etti. Gemlik Basketbolda ise 17 sayı kaydeden Oğuzhan Yarol ise mağlubiyete engel olamadı.  Bolu BelediyesporBoluspor Basketbol takımı ligin 19. Hafta karşılaşmasını ligin 2.sırasında yer alan Edirne Belediye Edirnespor’u konuk ederken, Gemlik Basketbol ise Mersin BŞB takımına konuk olacak.

    Salon: Gemlik Spor Salonu

    Hakemler: Anıl Veziroğlu, Serhat Dülker, Musa Onur Savaş

    Gemlik Basketbol: Gökhan Şenol, Ali Tuncer, Melih Kabakçı, Berkay Kutlu, Oğuzhan Yarol, Serdar Yavuz, Hüsnü Güler, Cihan Hafızoğlu, Berkay Pehlevan, Mert Yavi, Cem Han

    Boluspor Bolu Belediyespor: Can Nurkan, Erhan Kocamış, Burak Can Dilmaç, Oğulcan Metehan Deniz, Samed Demirok, Hakan Şanlı,Rahim Rızvanoğlu, Serhat Doğanay, Ayberk Güleryüz, Efe Ayberk Kayalar, Berkay Burak Aygün

    1P: 16– 16, 2.P: 39 – 28, 3.P:48 – 58, 4.P: 66-77

    9 Mart Cuma

    18.00: Edirne BLD. Edirnespor – Tenis Eskrim Dağcılık: 80 – 72

    10 Mart Cumartesi

    15.00: Manisa Büyükşehir Belediyespor – İzmir BŞB: 91 – 73

    17.00: Gemlik Basketbol – Bolu BelediyesporBoluspor: 66 – 77

    17.00: Mamak Bld. Yeni Mamak Spor – Erzurum BŞB Gençlik: 90 – 57

    18.00: UPS Spor – Final Spor: 73 – 90

    11 Mart Pazar

    17.00: Fethiye Belediye – Mersin BŞB: 47 – 57

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Basketbol, 2.ligde, Ilimizi, Temsil

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