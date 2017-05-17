Haber: Esra ÖZTÜRK
Evkur Yeni Malatyaspor U – 21 : ** Abdulsamed, ** Hakan, ** Eyyüp, ** Mehmet, ** Ömer Faruk (dk. 67 Furkan Savucu ), ** Özgür Taylan, ** Fatih( dk. 56 Cihan ), ** Ali Faruk, *** Furkan Yiğit, *** Furkan Pekşen, ** Talha
Boluspor U – 21: ** Caner, ** Diyar, ** Enes, ** Doğukan, ** Necati, ** Burak ( dk. Ferhat ), *** Mutlu( dk. 90 Kutay ), ** Ahmet Talha (dk. 79 Yusuf ), ** Furkan, *** Özgür, ** Muhammed Şura
Goller: dk. 73 Furkan Pekşen (P.) dk. 83 Furkan Yiğit (Evkur Yeni Malatyaspor U – 21), dk. 18 Özgü, dk. 51 Mutlu ( Boluspor )
Sarı kartlar: dk. 81 Eyyüp, dk. 86 Furkan Savucu, dk. 90 Özgür Taylan (Evkur Yeni Malatyaspor U – 21), dk. 42 Burak, dk. 67 Necati, dk. 76 Diyar ( Boluspor U – 21 )
Şampiyonlukta son viraj
Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı 1 puanla puanını 63’e çıkararak ikincilikte kalırken Boluspor 65 puanla liderliğini korudu. Boluspor Ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan etmek için Manisapor karşısına çıkacak. Boluspor, rakibi Manisaspor’u 20 Mayıs Cumartesi saat 14:30’da konuk edecek.
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