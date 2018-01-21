Haber: Esra Öztürk

Final gruplarında Özel Doğa Koleji’ni 70-36 yenen Özel Bilim Koleji, Final Lisesi ile final niteleğinde bir maç oynamaya hak kazanmış, Fen Lisesi ise Mengen Aşçılar Lisesi’ni 70-49 la geçmişti. Final gruplarında şampiyonu neredeyse belirleyecek olan maçta Final Lisesi ile Özel Bilim Lisesi Karaçayır Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Özel Bilim 2.periyodun son saniyesinde bulduğu basketle ilk yarıyı 2 sayı geride tamamladı: 36-34. 3.ve 4.periyottabaşabaş bir oyun ortaya çıktı. Ancak 3.periyotta öne geçen Özel Bilim Koleji son periyotta farkı açtı ve mücadeleden 84-70 galip ayrılarak şampiyonluğa çok yaklaştı. Maç sonunda Final Lisesi öğrencilerinin sahaya girmesiyle yaşanan olaylar büyümeden önlendi. Final grubunda son maçlar 2.dönemde oynanacak.