Adım Adım Süper Lige!...

Haber: Esra Öztürk

Süper Lige çıkma mücadelesi veren temsilcimiz bu hafta ligin önemli ekiplerinden Bahçelievler Belediyespor takımı ile Karaçayır Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçın ilk yarısında ekibimiz soyunma odasına kılpayı üstünlükle gitti: 15-14. Maçın 2.yarısında salonda bambaşka bir Sebenspor vardı. Rakibine kondisyon olarak büyük üstünlük kuran temsilcimiz farkı giderek açtı ve salondan 35-25 galip ayrılarak Süper Lig yolunda çok önemli bir galibiyete daha imza attı. Sebenspor’da Eray’ın 11 gollük performansı galibiyete büyük katkı sağladı. Mücadelede konuk takımda Oğuzhan ve Ümit kırmızı kart gören isimler oldular. Ekibimiz 19.haftada 16 Mart Cumartesi günü saat 15.00’de Amasya 1957 Suluova takımına konuk olacak.

Salon:Karaçayır

Hakemler:Enes Er - Furkan Üstün

Sebenspor:Emirkan, İsmail Altunbaş, Ali Serkan, İsmail Özgün, Onurcan, Berkay, Eray, Furkan Emre, Furkan, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Samet Can, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser

Bahçelievler Belediyespor:Alihan, Serkan, Tekin, Oğuzhan, İbrahim Kerem, Ümit, Yunus Emre, Mert, Kadir İslam, Emirhan

Antrenör: Erdal Atalı

İY: 15-14 / MS:35-25