Adım Adıma Hedefe

Haber: Aysun Beykoz

Temsilcimiz 9.hafta maçında ligin güçlü ekiplerinden Nevşehir Belediyespor ile karşılaştı. Haftanın en önemli maçını ekibimi 3-1 kazanarak çok önemli bir galibiyete imza attı. 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça ekibimiz iyi başlarken ilk seti 25-21 kazanmasını bildi. İkinci sette de üstün oyununu sergileyen Bolunun Sultanları bu seti de 25-18 önde tamamladı ve maçta 2-0 öne geçti. Çekişmeli ve heyecanlı geçen 3’üncü seti konuk ekip 25-22 kazandı ve maç 2-1’e geldi. Karşılaşmanın son setinde ise heyecan adeta zirve yaptı. İki takımında büyük mücadele gösterdiği bu seti ekibimiz 25-22 alarak maçı da 3-1 kazanmasını bildi. Bu sonuçla ekibimiz zorlu mücadeleyi 3-1 kazanarak ligde oynadığı 9 maçı da kazanmasını bildi. Maçtan sonra Sultanlarımız çok büyük bir coşku yaşadı. Ekibimiz ilk yarının son maçında 19 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Sigorta Shop Kalecik Belediye takımına konuk olacak.