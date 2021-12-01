Afjet Afyon, İstanbulspor'u kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'u 3-2 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

Afjet Afyon, İstanbulspor'u kupanın dışına itti

Haber: Uğur Balaban

Maçtan dakikalar

26. dakikada kaleci Marin Ljubic’ten seken topu alan Doğukan Emeksiz’in altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Nazmi Candoğan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

56. dakikada sol taraftan defansın arkasına sarkan Emir Kaan Gültekin’in vuruşunda Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

64. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Muammer Sarıkaya’nın ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Yeşil kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

67. dakikada Muammer Sarıkaya’nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anıl Atağ’ta kaldı.

77. dakikada Erhan Şentürk’ün ceza yayının sol tarafından içeriye girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

88. dakikada Muammer Sarıkaya’nın penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunda kaleci Anıl Atağ meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada sol taraftan yapılan ortada penaltı noktasında boşta kalan Muammer Sarıkaya’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Adem Cinek, Kadir Beyaz, Kadir Akıllı

İstanbulspor: Ljubic, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Cajic, Emir Kaan Gültekin, Ferhat Yazgan, Okan Erdoğan, Erdem Seçgin (Dk. 38 Muammer Sarıkaya), Yusuf Ali Özer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 46 Topalli), Kağan Miray Bağış (Dk. 56 Ethemi)

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Emre Dayan (Dk. 72 Mehmet Can Kocabaş), Yakup Yiğit, Erdinç Pekgöz, Feyyaz Belen (Dk. 46 Erhan Şentürk), Celal Hanalp, Nazmi Candoğan, Mithat Pala, İlke Tankul (Dk. 72 Fatih Aktay), Cihan Özkara (Dk. 65 Melik Derin), Doğukan Emeksiz (Dk. 90+4 Mustafa Erkasap)

Goller: Dk. 26 Doğukan Emeksiz, Dk. 30 Nazmi Candoğan, Dk. 77 Erhan Şentürk (Afjet Afyonspor), Dk. 64 Mehmet Yeşil, Dk. 90+1 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 63 Emre Dayan, Dk. 76 Fatih Akay, Dk. 79 Doğukan Emeksiz (Afjet Afyonspor)

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