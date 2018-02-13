Haber: Semih Baykal

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin dalı Harekatı’nda şehit düşen kahraman askerlerimiz için TFF gereği Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Ligdeki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılması kararı aldı.

TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 11 ve 12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”