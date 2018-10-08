Haber: Esra Öztürk

1. Lig'in 8. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti. Afyonkarahisar Zafer Stadı'na oynanan maçta ev sahibine farklı galiyeti getiren golleri Yasin Yener, Oltan Karakullukçu, Nazmi Candoğan (2) ve Bayram Çetin kaydetti. Bu sonuçla Afjet Afyonspor puanını 11'e çıkarırken ligin son sırasına demir atan Kardemir Karabükspor 1 puanda kaldı. Bu arada karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Çetin Öncel

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Enes Ata (Dk. 61 Ersel Aslıyüksek), Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan (Dk. 85 Ali Kılıç), Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Sinan Özkan), Mendy

Kardemir Karabükspor: Furkan Acar, Ahmet Karadayı, Abdullah Sezgin (Dk. 46 Arif Bostancı), Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk. 61 Fatih Kızılay), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan (Dk. 77 Toykan Topuz)

Goller: Dk. 36 Yasin Yener, Dk. 47 Oltan Karakullukçu, Dk.59 ve 81 Nazmi Candoğan, Dk. 70 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)

Sarı kart: Dk. 67 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Afjet Afyonspor, Yasin ile yakaladığı kontra atakta topla bulaşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Oltan Karakullukçu, topu kalecinin üzerine göndererek mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

15'inci dakikada Afjet Afyonspor'da Nazmi Candoğan sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek kaleye gönderdiği top direğe çarparak dışarı çıktı.

16'ncı dakikada Afjet Afyonspor'da Türker Toptaş'ın ceza saha sahasına gönderdiği top Abdullah'ın eline çarptı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Oltan'ın topunu kaleci Furkan Kaçar kornere attı.

25'inci dakikada Afjet Afyonspor'da Yasin'in kullandığı kornere ceza sahası içerisinde Taşkın İlter'in kafa vuruşunu kaleci Furkan Kaçar kornere tokatladı.

36'ncı dakikada Afjet Afyonspor atağında ceza sahası içerisine gelen topa Enes'in vuruşunda savunmadan seken topu takip eden Yasin Yener, sert bir vuruşla golünü attı: 1-0.

İlk yarı Afjet Afyonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakika Afjet Afyonspor'da Mehmet Sedef'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yasin'den seken topu Oltan Karakullukçu ağlara gönderdi: 2-0.

58'inci dakikada Afjet Afyonspor'da Yasin Yener'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Bayram kafayla topu Nazmi Candoğan gönderdi. Nazmi'nin kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

70'inci dakikada Afjet Afyonspor'da Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine gönderdiği topa kafa vuran Bayram Çetin, topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi: 4-0

81'inci dakikada Afjet Afyonspor'da Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Furkan Kaçar'ın elinden kaçırdığı top Mendy'nin önünde kaldı, Mendy'nin vuruşunda savunma oyuncusundan seken top Nazmi Candoğan'na geldi. Rakibinden topu kurtaran Nazmi Candoğan, kendisinin 2, takımının ise 5'inci golünü kaydetti: 5-0.

Maçta başta gol olmayınca Afjet Afyonspor sahadan 5-0 galip ayrıldı.