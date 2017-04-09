Haber: Esra Öztürk
AGD tarafından düzenlenen Futbol Turnuvasını Canip Baysal Anadolu Lisesi takımı kazandı. Final maçında Mimar İzzet Baysal Anadolu Lisesi takımını 5-2 yenen Canip Baysal Anadolu Lisesi oldu.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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