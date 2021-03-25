AGP’nin ilk ayağı Bolu’da koşuldu

Haber: Erdal Tanrıverdi
Atletizmi Geliştirme Projesi Bölgesel Kros müsabakalarında 2008-09 ve 2006-07 doğumlu atletler yer alırken, 2004-05 doğumlu atletler de il karmalarıyla yarıştı. Yaklaşık 1800 atletin ter döktüğü yarışlarda Cumartesi günü yapılan ilk kademe sonunda takımlar ikinci kademe için avantaj sağlamaya çalıştı. AGP’nin ikinci kademesi 3 Nisan’da, yarı final ve finalleri ise yine önümüzdeki ay içinde yapılacak.
2008-2009 Kızlar
1.Hamide Naz KIRTAŞ / ANKARA
2.Duru EKİNCİ / ANKARA
3.Tuğçe EMİCİ / KARABÜK
2008-2009 Kızlar Takım Sıralaması
1.ANKARA
2.ÇORUM
3.KARABÜK
2008-2009 Erkekler
1.Deniz KÖSTEKLİ / ANKARA
2.İbrahim Yağız ŞİPAR / ANKARA
3.Kazım Berk HOŞGÖR / ÇORUM
2008-2009 Erkekler Takım Sıralaması
1.ANKARA
2.BİLECİK
3.ÇORUM