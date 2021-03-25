AGP’nin ilk ayağı Bolu’da koşuldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Atletizmi Geliştirme Projesi Bölgesel Kros müsabakalarında 2008-09 ve 2006-07 doğumlu atletler yer alırken, 2004-05 doğumlu atletler de il karmalarıyla yarıştı. Yaklaşık 1800 atletin ter döktüğü yarışlarda Cumartesi günü yapılan ilk kademe sonunda takımlar ikinci kademe için avantaj sağlamaya çalıştı. AGP’nin ikinci kademesi 3 Nisan’da, yarı final ve finalleri ise yine önümüzdeki ay içinde yapılacak.

2008-2009 Kızlar



1.Hamide Naz KIRTAŞ / ANKARA



2.Duru EKİNCİ / ANKARA



3.Tuğçe EMİCİ / KARABÜK



2008-2009 Kızlar Takım Sıralaması



1.ANKARA



2.ÇORUM



3.KARABÜK



2008-2009 Erkekler



1.Deniz KÖSTEKLİ / ANKARA



2.İbrahim Yağız ŞİPAR / ANKARA



3.Kazım Berk HOŞGÖR / ÇORUM



2008-2009 Erkekler Takım Sıralaması



1.ANKARA



2.BİLECİK



3.ÇORUM



