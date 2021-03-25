AGP’nin ilk ayağı Bolu’da koşuldu

Atletizmde altyapıya ivme kazandıran yarışmalar arasında bulunan Atletizmi Geliştirme Projesi’nin (AGP) i ilk kademe müsabakaları Bolu’da Cumartesi günü yapıldı.

AGP’nin ilk ayağı Bolu’da koşuldu

Haber: Erdal Tanrıverdi
Atletizmi Geliştirme Projesi Bölgesel Kros müsabakalarında 2008-09 ve 2006-07 doğumlu atletler yer alırken, 2004-05 doğumlu atletler de il karmalarıyla yarıştı. Yaklaşık 1800 atletin ter döktüğü yarışlarda Cumartesi günü yapılan  ilk kademe sonunda takımlar ikinci kademe için avantaj sağlamaya çalıştı. AGP’nin ikinci kademesi 3 Nisan’da, yarı final ve finalleri ise yine önümüzdeki ay içinde yapılacak.

2008-2009 Kızlar

1.Hamide Naz KIRTAŞ / ANKARA

2.Duru EKİNCİ / ANKARA

3.Tuğçe EMİCİ / KARABÜK

2008-2009 Kızlar Takım Sıralaması

1.ANKARA

2.ÇORUM

3.KARABÜK

2008-2009 Erkekler

1.Deniz KÖSTEKLİ / ANKARA

2.İbrahim Yağız ŞİPAR / ANKARA

3.Kazım Berk HOŞGÖR / ÇORUM

2008-2009 Erkekler Takım Sıralaması

1.ANKARA

2.BİLECİK

3.ÇORUM

 

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