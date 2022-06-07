Ahmet Baysal’dan Boluspor’a ziyaret



Haber: Uğur Balaban

Ziyarette ilk sözü alan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal "Bir maça kazanmak azmi ile çıkmak kadar kuvvet veren bir şey yoktur. Bana Bursaspor maçı öncesinde futbolcuların önlerinde İzzet Baysal Fotoğrafı ile çıktıklarını gösterdiler. Bunu görünce gerçekten çok mutlu oldum. Ayrıca Bolulu gençlerden de futbolcular yetiştirmek gerekiyor. Gayretle, güzel oynayanları değerlendirip takıma kazandırmak şart." şeklinde konuştu. Tebrik ediyorum hepinizi. Hepinize başarılar diliyorum. Ne kadar katkı sağlar bilemiyorum. 10 bin TL az gelir ama ne yaparsın. Benimde artık babamdan kalan son kalanları kullanıyorum. Emekli maaşıyla kaldık ama çok şükür çok güzel bakılan bir yerdeyiz” dedi.

Baysal’ın ardından söz alan Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ise, Bolu İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek; “Ahmet Baysal Amca bizleri ziyaret ettiler. Teveccüh gösterdiler. İnşallah 34 arkadaşımızla elimizden gelen desteği vereceğiz. Maddi, manevi tüm şehrin desteğine ihtiyacımız var. Merhum İzzet Babamızın planlı, programlı olma, çok çalışma, tasarruflu olma, israftan kaçınma şiarını hedeflerimize ulaşma noktasında kullanacağız. Hayırlara adanmış bir ömür. Yaptığı yatırımlar milyar TL’nin üzerinde. Çok güzel bir sözü var. Burada çok başkanlar geldi. Yöneticiler geldi. Herkes iş adamı ama burada başkan ve yönetici olarak bulunuyorsak merhum İzzet Baysal babamızın sözü aklımıza geliyor. ‘İşini yapmaya vakit ayır, iyi iş kişiyi kendine saygın yapar’ sözünü unutmayalım. Burada Ahmet amcamıza yönetim kuruluna teker teker çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olmaları büyük gurur, onur ve güç veriyor. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda kulübümüz şeref defterini imzalayan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’a Başkanımız Savaş Abak tarafından 14 numaralı isminin yazılı olduğu Boluspor forması hediye edildi.