Ahmet Dal transfer yasağıyla ilgili konuştu

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı.

Kentteki bir otelde yapılan toplantıda konuşan Dal, takımın önündeki transfer yasağı engelini kaldırmanın tek başına bir anlam ifade etmediğini söyledi. Transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte yapılması gerekenleri de sıralayan Dal, "Borcumuzun tamamı banka borcu değil, futbolcu borcudur. Transfer yasağını kaldırmak sadece sizin elinizde değil. Futbolcular, onların menajerleri, avukatları ile masanın etrafında bir anlaşma bulmanız gerekir. Bunun için de görüşmeler oldu, belirli yapılandırmalara, belirli indirimlere gitmiştik. Bu manada ciddi destekler geldi ama kongre ve kulübün satılma süreci bunu sekteye uğrattı." diye konuştu.

Dal, transfer döneminin son gününe kadar umutlarını yitirmeyeceklerini ve 3 Ağustos'ta yapılacak kongrenin ardından çalışmaların hızlanacağını aktardı.

Kulübün borcunun 60 milyon lira olduğunu fakat bu paranın da sorunu çözmeye yetmediğini belirten Dal, şunları kaydetti:

"Transfer yasağı durumundaki oyuncularla anlaşmalar sağlayarak sorunu çözersek ve yarın kulübün üstüne başka bir yük bindirirsek bu yasağı kaldırmanın anlamı yok. Transfer yasağını 60 milyona kaldırırsak, 30 milyon da transfer için lazım. Görüştüğümüz futbolcular var. Herhangi bir hazırlığınız yoksa yasağı kaldırmanın da bir anlamı yok. Mevcut kadronun sezon başında ilk peşinatları da yüklü bir miktar. O da 20-25 milyon gibi rakam. Kulübün borcunun tamamı futbolcu borcu, banka borcu değil. Bankaya 500 milyon borcunuz olsaydı 550 milyona yapılandırıp transfer yasağını kaldırırdınız. Ama burada oyuncular sizin muhatabınız."

"Bizler artık Erzurumspor'un hakkının yenilmemesini istiyoruz"

Dal, futbolcularla görüşmelere devam ettiklerini fakat kulübün ilerleyen zamanlarda daha zor günler yaşaması halinde, oyunculara teklif edilen indirim ve yapılandırmaların da hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Spor Toto Süper Lig döneminde çok sayıda haksızlığa uğradığını, bunun bütün spor otoriteleri tarafından kabul edildiğini savunan Dal, "Yasağı kaldırmanız ve transfer yapmanız sonrası eğer geçmişteki yaşanan haksızlıklar sürerse bir anlam ifade etmez. Ofsayttan yediğiniz gol verilirse, iyi futbol oynarken attığınız gol verilmezse, VAR çizgisi yanlış çizilirse tekrar bulunduğumuz noktaya geliriz. Bizler artık Erzurumspor'un hakkının yenilmemesini istiyoruz. Bu konuda hassasiyetimizi yeni federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaretimizde dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Dal, kulübün kurumsallaşması için atılacak adımları belirlediklerini ifade etti.

Kulüpte bugüne kadar başkanlık ve yöneticilik yapmış herkese teşekkür eden Dal, şöyle konuştu:

"Bir Erzurumspor'umuz, bir şehrimiz var, bir geçmişiz var, bir geleceğimiz var. Amasız, fakatsız kişileri, olayları, yaşananları bir kenara bırakarak herkesin Erzurumspor çatısı altında birleşmesi gerekir. Şu an köprünün üstündeyiz. Ya köprü yıkılacak hep birlikte altında kalacağız, ya bu köprüyü geçeceğiz, kalıcı hale geleceğiz. Erzurumspor'a hizmet etmiş herkes değerlidir, kıymetlidir. Bu nedenle 3 Ağustos'ta yapılacak kongreye herkesi davet ediyorum."

Dal, ayrıca Kazım Karabekir Stadı'nda saha zemini, tribünlerin yenilenmesi, aydınlatma ve soyunma odaları gibi birçok alanda yapılması gereken işlemler için çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.