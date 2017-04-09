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09 Nisan 2017 Pazar
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    • AİBÜ 1.Lig macerasında

    Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 1’inci Lig Basketbol maçları Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Spor Salonu’nda oynanmaya başlandı. Mücadelelerde AİBÜ takımı da yer alıyor.

    09 Nisan 2017 Pazar 12:09
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    AİBÜ 1.Lig macerasında

    Haber: Esra Öztürk

    Son dönemde karate şampiyonası, kros yarışları ve biathlon, triatlon şampiyonaları gibi önemli spor organizasyonlarına destek veren Kuşadası Belediyesi 3-7 Nisan tarihleri arasında oynanacak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 1’inci Lig Basketbol maçlarına ev sahipliği yapıyor. Adnan Menderes Üniversitesi Erkekler Basketbol Takımı ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erkekler Basketbol Takımı karşılaşmasıyla başlayan şampiyonaya 15 üniversite takımı katılıyor.

    İlk üç gününde grup maçlarının oynanacağı şampiyonada Adnan Menderes Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Erkek Basketbol takımlarıyla, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bartın Üniversitesi Bayanlar Basketbol takımları mücadele edecek.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Üniversite, Sporları, Federasyonu, Kuşadası

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