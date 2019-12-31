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AİBÜ Bolusporlulardan Büyük Tepki

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolusporlular Topluluğu, Bolu Atatürk Stadyumu’na zarar veren Eskişehirspor taraftarlarına büyük tepki gösterdi.

AİBÜ Bolusporlulardan Büyük Tepki

Haber: Volkan Yılmaz

Topluluktan yapılan açıklamada, “Stadımıza zarar vermişler. Gereksiz abartılan sözde taraftar bozuntuları. Sürekli ağlayan, çapulcularsınız! İkinci yarı biz sizin stadınıza geleceğiz. Kültür nedir? Efendilik nedir? Deplasman da Nasıl Duruş Gösterilir? Öğrenirsiniz inşallah. Adamlık Efendilik lafta değil icraatta duruşta olur. Yazık sizlere yazık! Söz de kültürlüyüz dersiniz ama unutmayın, kültür 2 3 toplu tribün yapmakla, çok sayıda olmakla olmaz! Boluspor Büyüktür! Uğraşmaya kalkmayın! Bakanınız mezarın altından gelip sizi kurtaramaz!” ifadeleri kullanıldı

Esra Perçin

Esra Perçin

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