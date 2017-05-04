Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da gerçekleşen Türkiye Üniversiteler Hokey Şampiyonasına Abant İzzet Baysal,

Batman, Dicle, Gazi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırıkkale ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversiteleri katıldı. KMÜ Erkek Hokey Takımı, turnuvada çıktığı tüm maçları kazanırken, final müsabakasında karşılaştığı ev sahibi Abant İzzet Baysal Üniversitesi karşısında 6­5'lik skorla galip gelerek Türkiye Şampiyonu unvanını korudu. KMÜ Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Hokey Şampiyonasında geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyonluğa ulaştı.