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11 Mayıs 2017 Perşembe
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    • AİBÜ ÜniBJK’den anlamlı proje

    AİBÜ Üniversiteli Beşiktaşlılar Topluluğu anlamlı bir projeye imza atarak Bolu’da bulunan iki ortaokulda Süleyman Seba Kütüphanesi açtı.

    11 Mayıs 2017 Perşembe 10:33
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    AİBÜ ÜniBJK’den anlamlı proje

     

    Haber: Esra Öztürk

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Üniversiteli Beşiktaşlılar Topluluğu anlamlı bir projeye imza attı. Topluluk olarak geçtiğimiz aylarda başlattıkları etkinlik kapsamında binlerce kitap toplayan AİBÜ ÜniBJK üyeleri, topladıkları kitaplar ile Karaköy TOKİ Ortaokulu ve Gazipaşa Ortaokulu’na “Süleyman Seba Kütüphanesi” açtı. Gerçekleştirilen proje hakkında açıklama yapan AİBÜ ÜniBJK Topluluğu Başkan Yardımcısı Duygu Özen şunları söyledi: “Beşiktaş’ın Onursal Başkanı ve spor camiasının sevilen ismi Süleyman Seba’nın adını yaşatmak için onun izinde, ‘İyi insan olmadan, iyi Beşiktaşlı olunmaz’ sözünü dinleyerek 3 aylık emek sonucunda Karaköy TOKİ Ortaokulu’na ve Gazipaşa Ortaokulu’na Süleyman Seba Kütüphanesi’ni açtık. Başta topluluk üyelerimizden Meltem Özçelik ve Enes Karatay olmak üzere başkanımız Kemal Coşan ve tüm topluluk üyesi arkadaşlarımıza, ayrıca bu konuda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. ‘BİR KİTAP, BİR UMUT’ sloganıyla çıktığımız bu yolda minik kardeşlerimizi aydınlatan ışık olabildiysek ne mutlu bize.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: AİBÜ, Üniversiteli, Beşiktaşlılar, Topluluğu, Anlamlı

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