Haber: Aysun BEYKOZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Koordinatörlüğü tarafından önceki gün fakülte ve yüksekokullar arası basketbol şampiyonası düzenlendi.

BESYO’da gerçekleştirilen müsabakalara, kadınlar ve erkeklerde 4’er takım katıldı. Müsabakalar sonucunda kadınlarda sıralama, BESYO, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO şeklinde oldu. Erkeklerde ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 78-73’lük skorla mağlup eden Tıp Fakültesi şampiyon oldu.