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    • AİBÜ’de Şehit Fatih Kalu Anısına Voleybol Turnuvası Düzenlendi

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Gerede MYO öğrencisi Fatih Kalu anısına Voleybol turnuvası düzenledi.

    29 Aralık 2016 Perşembe 15:24
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    AİBÜ’de Şehit Fatih Kalu Anısına Voleybol Turnuvası Düzenlendi

    Haber : Aysun Beykoz

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu(BESYO) ve Spor Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Gerede MYO öğrencisi Fatih Kalu anısına düzenlenen “Şehit Fatih Kalu Voleybol Turnuvası” final maçı ve ödül töreni yapıldı.

    Gerede Şehit Fatih Kalu Kapalı Spor Salonu’ndaki final maçı ve ödül törenine, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk, BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümid Karlı, Gerede MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bahattin Öztoprak, SKS Daire Başkanı Dursun Özcan, ilçe protokolü, şehidimizin annesi Ümmü Kalu ve babası Erdal Kalu ile öğrenciler katıldılar.

    Törende, Rektör Coşkun tarafından Şehit Fatih Kalu’nun ailesine turnuva anısına şilt ve hediye takdim edildi. Rektör Coşkun, şehidimizin ailesi ve Prof. Dr. Hayrettin Öztürk ile birlikte şampiyon olan Eğitim Fakültesi’ne kupa ve madalyalarını verdi.

    Rektör Coşkun: “Şehitlerimizin İsmi Her Zaman Hatırlanacak”

    Coşkun, törende yaptığı konuşmada, tarihimizin şanlı sayfalarında Malazgirt, İstanbul’un fethi ve Çanakkale gibi pek çok unutulmaz zaferler olduğunu ancak 15 Temmuz gecesinin farklı anlamda hiç unutulmayacağını vurgulayarak, hainlerin isimlerinin değil ama şehitlerimizin isimlerinin ilelebet hatırlanacağını ve rahmetle anılacağını söyledi.

    15 Temmuz’da canlarını bu ülke ve hepimiz için feda eden şehitlerimizi unutmamak için üniversitemizin Şehit Fatih Kalu adına düzenlediği bu turnuvanın devam edeceğini ifade eden Coşkun, “Sevgili öğrencimiz Fatih Kalu’yu bir kez daha rahmetle anıyorum; anne ve babasına da sabır diliyorum. Allah’tan böyle faciaları bir kez daha devletimize ve milletimize yaşatmamasını diliyorum.” dedi.

    Final Maçı…

    21 Kasım-27 Aralık 2016 tarihleri arasında fakülte ve yüksekokullar arasında düzenlenen turnuvanın erkekler final maçında BESYO ve Eğitim Fakültesi karşı karşıya geldi. Güzel bir mücadele sergilenen maçta ilk seti 18-25 BESYO, ikinci seti ise 25-21 Eğitim Fakültesi aldı. Üçüncü sette Eğitim Fakültesi aradaki farkı zaman zaman 7 sayıya kadar çıkarmayı başarsa da seti 23-25’lik skorla BESYO’ya verdi. Dördüncü sette 25-23, son sette ise 15-11’lik skorla BESYO’yu yenen Eğitim Fakültesi şampiyon oldu.

    Turnuvada, İİBF’yi 3-0 yenen Gerede MYO ise 3’üncü oldu. BESYO ve Gerede MYO’ya kupa ve madalyaları Gerede protokolü tarafından verildi. Kadınlarda ise Eğitim Fakültesi’ni 3-2 yenen BESYO şampiyon, Diş Hekimliği Fakültesi’ni 3-0 yenen İİBF ise 3’üncü oldu.

     

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, 15

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