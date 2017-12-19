banner133

banner101

19 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AİBÜ’nün şampiyonu Besyo

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) SKS Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Şehit Ozan Özen Salon Futbolu Turnuvası” sona erdi.

    18 Aralık 2017 Pazartesi 13:09
    Bu haber 192 kez okundu
    AİBÜ’nün şampiyonu Besyo

    Haber: Gönül Olutürk

    15 Temmuz Şehidi Ozan Özen Anısına Düzenlenen Futbol Turnuvası’nın ikincisi gerçekleştirildi.Besyo’da gerçekleştirilen final müsabakası ve kupa törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümid Karlı, SKS Daire Başkanı Dursun Özcan, Şehit Ozan Özen’in babası Metin Özen ve ailesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Final müsabakasında, Bolu Meslek Yüksekokulu’nu 8-1’lik skorla mağlup eden Besyo, şampiyon oldu. Uluslararası Öğrenci Topluluğu ISA’yı 8-4 yenen Fen Edebiyat Fakültesi ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının takdim edilmesinin ardından Şehit Ozan Özen’in babası Metin Özen’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi tarafından turnuva anısına teşekkür plaketi verildi.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, (AİBÜ)

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIZIM VE BENİM TEŞEKKÜRÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESTİ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz SANAL KALAN DOSTLUKLAR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - GEMLİK BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz ALKIŞLARLA 3 GOL, 3 PUAN (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu“ AİBÜ” de 2 İlim İnsanını Dostca Dinledik ve Bilgilendik …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÖFKENİZİ BİRİKTİRİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Siyaset Zor İş
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129