Haber: Gönül Olutürk

15 Temmuz Şehidi Ozan Özen Anısına Düzenlenen Futbol Turnuvası’nın ikincisi gerçekleştirildi.Besyo’da gerçekleştirilen final müsabakası ve kupa törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümid Karlı, SKS Daire Başkanı Dursun Özcan, Şehit Ozan Özen’in babası Metin Özen ve ailesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Final müsabakasında, Bolu Meslek Yüksekokulu’nu 8-1’lik skorla mağlup eden Besyo, şampiyon oldu. Uluslararası Öğrenci Topluluğu ISA’yı 8-4 yenen Fen Edebiyat Fakültesi ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının takdim edilmesinin ardından Şehit Ozan Özen’in babası Metin Özen’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi tarafından turnuva anısına teşekkür plaketi verildi.