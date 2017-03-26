Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; Bolu ilinin Sporun Başkenti olma yolunda önemli adımlar attığını ifade ederken, yaptığı açıklamada Bolu Belediyespor’un bütün salon sporlarını barındırması gerektiğini söyledi. Yılmaz “Boluspor’a sadece sponsor olarak yardım edilmez Basketbol takımını Belediyespor bünyesine katarak Boluspor’a büyük katkı sağladık” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz çalışmalar dışında Bolu ilinin büyük iller arasına nasıl gireceği hakkında bilgiler de verdi. İl tanıtımının en iyi spor ile olacağını vurgulayan Yılmaz ‘Sporun Başkenti olma yolunda önemli adımlar atıyoruz Belediyespor da bu adımların en önemli ayağı” ifadelerine yer verdi. Başkan Yılmaz konuşmasına şu şekilde devam etti: ‘Bolu Belediyespor Bolu ilinin tanıtılmasında en önemli değerler arasında yer alıyor. Belediyespor bünyesine bütün salon sporlarını toplayarak farklı kulvarlarda Bolu ilini tanıtmaya devam edecek. Voleybol ve Basketbol takımları ise bunun en büyük payını alıyor. Voleybol maçlarına gittiğimde tribünlerde eşini çocuğunu alıp gelen aileler görmek beni çok mutlu ediyor. Voleybol olarak Belediyespor spor camiasında belli bir noktaya geldi bunu Basketbol da da yaparak hedefimize ilerleyeceğiz.’

‘Boluspor’a katkı sadece para vermek değil, Basketbol takımını Belediyespor’a katarak Boluspor’a büyük bir katkı sağladık’ diyen Yılmaz şöyle devam etti;

‘Bolusporun başarısı bolunun başarısı bunun farkında olarak Boluspor’a her dönem elimizden gelen yardımı yaptık. Boluspor’a yardım sadece para vermek değildir. Belediyespor olarak Boluspor’dan Basketbol takımını alarak yıllık 750 bin gibi bir meblağdan kurtarmış olduk. İsmi yine Boluspor olarak devam etsin bizim isteğimiz Basketbolu daha iyi noktalara çıkarmak. Boluspor içerisinde bu çokta mümkün değildi biz bünyemize katarak daha iyi noktalara getirmek istiyoruz aynı zamanda da Boluspor’u desteklemiş oluyoruz.’

‘Bolu’da Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi takımları en kısa zamanda taraftarımıza izleteceğiz’

Bolu halkına ve sporseverlere Sultanlar liginde maç izleteceğiz. Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi takımlar Bolu’ya gelecek ve Belediyespor ile karşılaşacak, gereğinin yapılması ile ilgili Belediyespor Başkanı Basri Gökdemir’e bütün desteği sağlayacağız ve yıllardır 1. Ligde en iyi şekilde temsil eden, mücadele eden Belediyespor’u Sultanlar liginde izleyeceğiz.