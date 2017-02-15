Haber: BMA

AK Parti Bolu Gençlik Kolları “Gençlik Sahaya İniyor” sloganıyla bir futbol turnuvası düzenleyerek gençleri yeşil sahalarda buluşturacağını duyurdu. Bolulu gençleri turnuvaya davet eden AK Parti Gençlik Kolları Bolu İl Başkanı Taha Furkan Sönmezel, Bolu'daki gençleri yeşil sahada buluşturacak futbol turnuvasının 27 Şubat - 12 Mart tarihleri arasında düzenleneceğini belirtti.

“Bolulu Gençleri Davet Ediyorum”

Sönmezel yaptığı açıklamada; "Turnuvaya katılacak takımlar için son başvuru tarihi 25 Şubat 2017 günüdür. 18-30 yaş aralığındaki gençlerin katılacağı turnuva ile ilgili arkadaşlarımız; 0 553 636 35 38 ve 0 554 618 48 64 nolu telefonlardan bilgi alınabileceği gibi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığımıza da müracaatlarını yapabilirler. Boluspor Halı Sahasında oynanacak müsabakalara hem katılımcı hem de izleyici olarak Bolulu gençleri davet ediyorum. Sporun barış, kardeşlik ve sevgi ruhunu bu turnuvada en iyi şekilde yaşayarak, gençler olarak herkese örnek olacağımızı düşünüyorum" dedi.