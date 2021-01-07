AK PARTİ GRUBUNDAN BELEDİYE SPORA DESTEK

Haber: BMA

İkinci yarıdaki ilk deplasmanın masraflarını karşılayacak olan Bolu Belediyesi Ak Parti Grubu Meclis Üyeleri, Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut’u ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Meclis üyelerinden Burak Balaban, Uğur Akbay, Hatice Dinç, Hacer Çınar, Kamuran Avcı, Hüseyin Türkmen ve Şaziye Turan katıldı.

‘SÖZLERİNİ YERİNE GETİRDİ’

Bolu Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban ziyarette yaptığı açıklamada; “Belediyespor’un voleybol takımına Ak Parti grubu olarak geçtiğimiz mecliste deplasman sponsorluğu sözü verdiklerini hatırlatarak, Ak Parti meclis üyeleri olarak kendi dönemlerinde de Belediyesporu gerçekten çok önemsediklerini ve Bolulu gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda büyük bir öneme sahip olduğunu, sağlıklı nesiller için salon sporlarının bolu gençliği için vazgeçilmez olması gerektiğini bunun da Belediyespor üzerinden genişleterek yürümesi elzemdir” dedi.

‘BELEDİYESPOR’UN YANINDAYIZ’

Her meclis bu konuya eğilmelerinin sebebinin Bolu gençliğinin ve Belediyesporun önemini vurgulamak ve başarılı takımlara destek olmak olduğunu ifade eden Balaban, “Bizim açımızdan sayın Belediye başkanının yaptığı nadir doğru işlerden biri Belediyespor’umuzun başına sayın Sinan Barutu getirmesidir. Sayın Sinan barut sayesinde de belediye sporumuzun dönemimizden kalan başarısı da giderek artmaktadır. Bu noktada başta kadın voleybol takımımız olmak üzere tüm takımlarımızı ve oyuncularımızı da ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Sayın Başkana da bu yolda başarılar diliyoruz. Geçen mecliste verdiğimiz sözü tutuyor ve deplasman sponsorluğu bedelini kendisine takdim ediyoruz. Ak parti grubu olarak tüm meclis üyelerimizle Belediyesporumuzun yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Pandemi sürecinden sonra salonda yerimizi alacağımızı da ayrıca belirtmek istiyoruz. Voleybol takımımızın üst lige çıkması da bizim için çok önemlidir. Takımımızın sultanlar ligine çıkması demek şehrimiz için, bolumuz için, hem tanıtım noktasında, hem turizm noktasında, hem de gelecek kulüpler noktasında, (ki bu takımlar Vakıfbank, Eczacıbaşı, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük kulüpler) bolumuzun için çok daha fazla önemli ve değerlidir. Belediyespor’umuz bizim dönemimizde hem Gölcük’ün işletmesini alması ile hem de diğer iştirakleri ile gerçekten profesyonel bir yönetime kavuşmuştu. Bu yönetim anlayışının Sinan Barut başkanımızla devamını görmekten de ayrıca mutluyuz” ifadelerini kullandı.

‘ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ’

Balaban sözlerini şu cümlelerle tamamladı; “Son olarak da bu davranışımızın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’li meclis üyelerine de örnek olmasını diliyor ve başkanımız Sinan Beyin, başta voleybol takımının , diğer branş takımlarının, teknik ve idari personelimizin ve tek tek tüm oyuncularımızın her daim yanında olacağımızın bilinmesini isteyerek tüm bolumuzu pandemiden sonra salonlara gelerek takımlarına destek olmalarını istiyoruz.”