Haber: Esra Öztürk

G.Saray şampiyon olduğunda binasına dev bayraklar asan Doğanay G.Saray’da yaşanan son gelişmeler sonrasında takımını bıraktığını sosyal medyadan duyurdu. G.Saray yönetimini FETÖ ile işbirliği yaptıkları belirlenerek yurtdışına kaçan 2 eski futbolcu Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün kongre üyeliklerini ilk etap iptal etmemesi üzerine Doğanay bu kararı aldığını açıkladı. FETÖ’den üyelikleri düşürülmeyen iki eski futbolcunun aidatlarını ödemedikleri için üyelikten düşürülmeleri Doğanay’ın bu kararı vermesini engelleyemedi. Spor ve siyaset dünyasının birçok ismi de G.Saray yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.