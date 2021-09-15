Ak Parti’den Boluspor’a ziyaret

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Milletvekili Arzu Aydın ve il yönetimi kırmızı beyazlı ekibi ziyaret ettiler. Başkan Abdullah Abat ve Boluspor yönetim kurulunun da hazır bulunduğu ziyarette Ak Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve milletvekili Arzu Aydın'a Boluspor forması hediye edilirken, AK parti heyeti de beraberinde getirdikleri tatlıyı futbolculara ve teknik heyete ikram ettiler.

Milletvekili Arzu Aydın ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada "Bolusporumuzun antrenmanında futbolcularımızla, teknik ekiple ve yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Geçtiğimiz hafta kazandık, İnşallah bu hafta da galip geleceğiz! Tüm ekibe başarılar" diye konuştu.

Kocelispor maçında alınan 2-0’lık galibiyet ve güzel futboldan dolayı teknik ekibi ve futbolcuları tebrik eden İl Başkanı Suat Güner, “Pazar günü oynanan maçı tribünden takip ettik. Maçtaki ambians çok iyiydi. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduk. Devamının gelmesini istiyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Boluspor bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor. Kulübümüzün en üst seviyelerde yer alması için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi. Ziyaret karşılıklı başarı dilekleri ile sona erdi.