Akabueze Ümraniye’de…

Haber: Esra Öztürk
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Boluspor'da geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Akabueze, geride kalan sezon 1. Lig'de 32 maçta 9 gol kaydetmişti. Ümraniyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sene Boluspor forması giyen Nijeryalı 10 numara Chuckwuma "Bentley" Akabueze'nin transferini kamuoyuna duyurur, yetenekli futbolcuya başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 13:24