Akabueze Ümraniye’de…

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Boluspor’un Nijeryalı ofansif orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi transfer etti.

Akabueze Ümraniye’de…

Haber: Esra Öztürk

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Boluspor'da geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Akabueze, geride kalan sezon 1. Lig'de 32 maçta 9 gol kaydetmişti. Ümraniyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sene Boluspor forması giyen Nijeryalı 10 numara Chuckwuma "Bentley" Akabueze'nin transferini kamuoyuna duyurur, yetenekli futbolcuya başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 13:24
Esra Öztürk

Esra Öztürk

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