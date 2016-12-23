Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Karaçayır ve Düzce Şıralık 2 Nolu Sahada hafta sonu Düzcespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı­beyazlılar 3 karşılaşmayı deplasmanda, 2 maçı ise Bolu’da oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve U21 futbol takımının hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

24 Aralık Cumartesi

12.00: Boluspor-E.Y.Malatyaspor (U21)

12.00: Düzcespor-Boluspor (U14)

14.00: Düzcespor-Boluspor (U15)

25 Aralık Pazar

12.00: Düzcespor-Boluspor (U19)

11:00: Boluspor-Düzcespor (U16)

14.00: Boluspor-Düzcespor (U17)