Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Karaçayır ve Kilim İlçe Stadı'nda bugün ve yarın Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı­beyazlılar 3 karşılaşmayı deplasmanda, 2 maçı ise Bolu’da oynayacak. U21 takımı ise bugün Manisaspor ile 8 Eylül Çim Sahada karşılaşacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

14 Ocak Cumartesi

11.30: Manisaspor-Boluspor (U21)

12.00: Zonguldak Kömürspor-Boluspor (U14)

14.00: Zonguldak Kömürspor-Boluspor (U15)

15 Ocak Pazar

12.00: Zonguldak Kömürspor-Boluspor (U19)

12:00: Boluspor-Zonguldak Kömürspor (U16)

14.00: Boluspor-Zonguldak Kömürspor (U17)