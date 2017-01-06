Haber: Aysun Beykoz
Boluspor Karaçayır ve Konya Nihat Gün Spor Tesisleri'nde bugün ve yarın Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlılar 2 karşılaşmayı deplasmanda, 3 maçı ise Bolu’da oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:
7 Ocak Cumartesi
12.00: Boluspor-Atiker Konyaspor (U14)
14.00: Boluspor-Atiker Konyaspor (U15)
8 Ocak Pazar
12.00: Boluspor-Atiker Konyaspor (U19)
12:00: Atiker Konyaspor-Boluspor (U16)
14.00: Atiker Konyaspor-Boluspor (U17)
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