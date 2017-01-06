Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Karaçayır ve Konya Nihat Gün Spor Tesisleri'nde bugün ve yarın Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı­beyazlılar 2 karşılaşmayı deplasmanda, 3 maçı ise Bolu’da oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

7 Ocak Cumartesi

12.00: Boluspor-Atiker Konyaspor (U14)

14.00: Boluspor-Atiker Konyaspor (U15)

8 Ocak Pazar

12.00: Boluspor-Atiker Konyaspor (U19)

12:00: Atiker Konyaspor-Boluspor (U16)

14.00: Atiker Konyaspor-Boluspor (U17)