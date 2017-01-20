Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Karaçayır ve Ankara Gölbaşı Mogan Sahası'nda bugün ve yarın Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı­beyazlılar 2 karşılaşmayı deplasmanda, 3 maçı ise Bolu’da oynayacak. U21 takımı ise yarın Sivasspor ile 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

21 Ocak Cumartesi

12.00: Boluspor-Osmanlıspor (U14)

14.00: Boluspor-Osmanlıspor (U15)

22 Ocak Pazar

12.30: Sivasspor-Boluspor (U21)

12.00: Boluspor-Osmanlıspor (U19)

12:00: Osmanlıspor-Boluspor (U16)

14.00: Osmanlıspor-Boluspor (U17)