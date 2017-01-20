Haber: Aysun Beykoz
Boluspor Karaçayır ve Ankara Gölbaşı Mogan Sahası'nda bugün ve yarın Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlılar 2 karşılaşmayı deplasmanda, 3 maçı ise Bolu’da oynayacak. U21 takımı ise yarın Sivasspor ile 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:
21 Ocak Cumartesi
12.00: Boluspor-Osmanlıspor (U14)
14.00: Boluspor-Osmanlıspor (U15)
22 Ocak Pazar
12.30: Sivasspor-Boluspor (U21)
12.00: Boluspor-Osmanlıspor (U19)
12:00: Osmanlıspor-Boluspor (U16)
14.00: Osmanlıspor-Boluspor (U17)
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