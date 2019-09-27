Akademide 3 Farklı Rakip

Boluspor akademi takımlarının bu haftaki rakipleri İstanbulspor, M.Başakşehir  ve Gençlerbirliği olacak. Mücadeleler Cumartesi ve Pazar günü oynanacak.

Akademide 3 Farklı Rakip

Haber: Esra Perçin

İlimizi altyapı liglerinde temsil eden Boluspor altyapı takımlarının bu haftaki rakipleri İstanbulspor, M.Başakşehir  ve Gençlerbirliği olacak. Temsilcilerimiz 2 maçı Karaçayır 1 Nolu Sentetik, 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Boluspor Akademi Takımlarının hafta sonu maç programı şöyle:

28 Eylül Cumartesi

12.00: Boluspor-İstanbulspor AŞ (U17)

14.30: M.Başakşehir-Boluspor (U19)

29 Eylül Pazar

12.00: G.Birliği-Boluspor (U14)

13.00: Boluspor-G.Birliği (U16)

14.00: G.Birliği-Boluspor (U15)

Esra Perçin

Esra Perçin

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