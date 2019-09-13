Akademide 3 Farklı Rakip

Haber: Esra Perçin

İlimizi altyapı liglerinde temsil eden Boluspor altyapı takımlarının bu haftaki rakipleri Altay, Göztepe ve Osmanlıspor olacak. Temsilcilerimiz 3 maçı Karaçayır 1 Nolu Sentetik, 2 maçı ise Ankara Sincan Fatih Saha’da oynayacak. Boluspor Akademi Takımlarının hafta sonu maç programı şöyle:

14 Eylül Cumartesi

12.00: Boluspor-Altay (U17)

14.30: Boluspor-Göztepe AŞ (U19)

15 Eylül Pazar

13.00: Boluspor-Osmanlıspor FK (U16)

13.00: Osmanlıspor FK - Boluspor (U14)

15.00: Osmanlıspor FK - Boluspor (U15)

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, 13:56