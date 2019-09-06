Akademide Rakip Es-Es

Haber: Esra Perçin

İlimizi altyapı liglerinde temsil eden Boluspor altyapı takımlarının ilk haftadaki rakibi Eskişehirspor olacak. Temsilcilerimiz 1 maçı Karaçayır 1 Nolu Sentetik, 2 maçı ise Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Sentetik Saha’da oynayacak. U19 ve U17 takımları ise milli maç arası dolayısıyla haftayı maç yapmadan geçecek. Boluspor Akademi Takımlarının hafta sonu maç programı şöyle:

8 Eylül Pazar

14.00 Boluspor – Eskişehirspor (U14 Ligi)

16.00 Eskişehirspor - Boluspor (U15 Ligi)

17.00 Eskişehirspor - Boluspor (U16 Ligi)