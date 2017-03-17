Haber: Esra ÖZTÜRK
BolusporU-21 takımı Giresunspor ile mücadele edecekken Bolu Gelişim takımları ise Eskişehirsporile karşı karşıya gelecek. U21 maçı ve Gelişim Ligi maçları Karaçayır'dave Eskişehir Muttalip Sahası'nda oynanacak. Boluspor gelişim ligleri oynanacak olan 6 maçın 3 tanesini sahasında 3 tanesini deplasmanda oynayacak. BolusporCoca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:
18 Mart Cumartesi
12.00: Eskişehirspor-Boluspor ( U14)
12.30: Boluspor-Giresunspor(U21)
19 Mart Pazar
12.00: Boluspor-Eskişehirspor (U15)
12.00: Eskişehirspor-Boluspor (U16)
14.00: Boluspor-Eskişehirspor (U19)
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