Haber: Esra ÖZTÜRK

BolusporU-21 takımı Giresunspor ile mücadele edecekken Bolu Gelişim takımları ise Eskişehirsporile karşı karşıya gelecek. U21 maçı ve Gelişim Ligi maçları Karaçayır'dave Eskişehir Muttalip Sahası'nda oynanacak. Boluspor gelişim ligleri oynanacak olan 6 maçın 3 tanesini sahasında 3 tanesini deplasmanda oynayacak. BolusporCoca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Mart Cumartesi

12.00: Eskişehirspor-Boluspor ( U14)

12.30: Boluspor-Giresunspor(U21)

19 Mart Pazar

12.00: Boluspor-Eskişehirspor (U15)

12.00: Eskişehirspor-Boluspor (U16)

14.00: Boluspor-Eskişehirspor (U19)

14.00: Eskişehirspor-Boluspor (U17)