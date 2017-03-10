Haber: Esra ÖZTÜRK

BolusporU-21 takımı Denizlispor ile mücadele edecekken Bolu Gelişim takımları ise G.Birliğiile karşı karşıya gelecek. U21 maçı Denizli Gümüşler Stadı’nda ve Gelişim Ligi maçları Karaçayır'dave Ankara Gölbaşı Mogan Sahası'nda oynanacak. Boluspor gelişim ligleri oynanacak olan 4 maçın 1 tanesini sahasında 3 tanesini deplasmanda oynayacak. BolusporCoca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

11 Mart Cumartesi

12.00: G.Birliği-Boluspor ( U-14)

12.30: Denizlispor-Boluspor (U21)

14.00: G.Birliği-Boluspor (U16)

14.00: Boluspor-G.Birliği(U-15)