Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor U-21 takımı Eskişehirspor ile bugün mücadele edecekken Bolu Gelişim takımları ise Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. U21 ve Gelişim Ligi maçları Karaçayır'da ve Karabük Beşbin Evler Semt Sahası'nda oynanacak. Boluspor gelişim ligleri oynanacak olan 6 maçın 4 tanesini sahasında 2 tanesini deplasmanda oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

4 Mart Cumartesi

12.00: Boluspor-Eskişehirspor (U21)

12.00: Boluspor -Kardemir Karabükspor ( U-14)

14.00: Boluspor-Kardemir Karabükspor (U-15)

5 Mart Pazar

12.00: Boluspor-Kardemir Karabükspor (U19)

12.00: Kardemir Karabükspor-Boluspor (U16)

14.00: Kardemir Karabükspor-Boluspor (U17)