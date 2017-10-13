Haber: Esra Öztürk

Boluspor Karaçayır ve Çukurhisar Futbol Sahası’nda bugün Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılar 1 karşılaşmayı deplasmanda, 2 maçı se Bolu’da oynayacak. Boluspor U17 ve U19 takımları yarın Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Bu maçlar ise Kazım Karabekir Stadı Sentetik Sahada oynanacak. U21’ler ise Ankaragücü ile yarın Esenboğa Tesisleri’nde karşı karşıya gelecek. Boluspor altyapı takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

14 Ekim Cumartesi

12.00: Boluspor-Eskişehirspor ( U14)

12.00: Eskişehirspor-Boluspor (U16)

14.00: Boluspor-Eskişehirspor (U15)

15 Ekim Pazar

10.30: BB Erzurumspor-Boluspor (U19)

12.00: BB Erzurumspor-Boluspor (U17)

13.00: MKE Ankaragücü-Boluspor (U21)