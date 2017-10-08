Haber: Semih BAYKAL
Boluspor Karaçayır ve İlhan Cavcav Tesisleri’nde bugün K.Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlılar 2 karşılaşmayı deplasmanda, 1 maçı ise Bolu’da oynayacak. Boluspor U17 ve U19 takımları yarın A.Demirspor ile Bolu’da oynayacak. Bu maçlar ise Karaçayır Spor Tesisleri’nde oynanacak. Boluspor altyapı takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:
7 Ekim Cumartesi
12.00: Boluspor-Gençlerbirliği (U16)
12.00: Gençlerbirliği-Boluspor (U14)
14.00: Gençlerbirliği-Boluspor (U15)
8 Ekim Pazar
12.00: Boluspor-A.Demirspor (U17)
14.30: Boluspor-A.Demirspor (U19)
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