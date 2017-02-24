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24 Şubat 2017 Cuma
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    • Akademide tüm maçlar Bolu'da

    Coca Cola Gelişim Ligi ve U – 21 liginde Boluspor takımlarını zorlu maçlar bekliyor. Boluspor haftası sonu Konya Anadolu Selçuklu ve Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

    24 Şubat 2017 Cuma 13:15
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    Akademide tüm maçlar Bolu'da

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Boluspor U-21 takımı Samsunspor ile mücadele edecekken Bolu Gelişim takımları ise Konya Anadolu Selçukluspor ile karşı karşıya gelecek. Gelişim maçları Karaçayır'da oynanacak. Boluspor gelişim ligleri oynanacak olan 6 maçın 5 tanesini sahasında1 tanesini deplasmanda oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

    25 Şubat Cumartesi

    12.00: Boluspor -Konya Anadolu Selçuklu ( U-14)

    14.00: Boluspor-Konya Anadolu Selçuklu (U-15)

    26 Şubat Pazar

    12.00: Samsunspor-Boluspor ( U-21)

    11.00: Boluspor-Konya Anadolu Selçuklu (U16)

    13.00: Boluspor-Konya Anadolu Selçuklu (U17)

    15.00: Boluspor-Konya Anadolu Selçuklu (U19) 

    Anahtar Kelimeler: Coca, Cola, Gelişim, Ligi, U

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