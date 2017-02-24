Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor U-21 takımı Samsunspor ile mücadele edecekken Bolu Gelişim takımları ise Konya Anadolu Selçukluspor ile karşı karşıya gelecek. Gelişim maçları Karaçayır'da oynanacak. Boluspor gelişim ligleri oynanacak olan 6 maçın 5 tanesini sahasında1 tanesini deplasmanda oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

25 Şubat Cumartesi

12.00: Boluspor -Konya Anadolu Selçuklu ( U-14)

14.00: Boluspor-Konya Anadolu Selçuklu (U-15)

26 Şubat Pazar

12.00: Samsunspor-Boluspor ( U-21)

11.00: Boluspor-Konya Anadolu Selçuklu (U16)

13.00: Boluspor-Konya Anadolu Selçuklu (U17)

15.00: Boluspor-Konya Anadolu Selçuklu (U19)