Akademide Zor Hafta

Haber: Esra Perçin
İlimizi altyapı liglerinde temsil eden Boluspor altyapı takımlarının bu haftaki rakipleri Trabzonspor ve Balıkesirspor olacak. Temsilcilerimiz 3 maçı Karaçayır Sentetik Sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayacak. Boluspor Akademi Takımlarının hafta sonu maç programı şöyle:
5 Ekim Cumartesi
12.00: Balıkesirspor-Boluspor (U17)
13.00: Boluspor-Trabzonspor (U19)
6 Ekim Pazar
11.00: Boluspor-Balıkesirspor (U14)
13.00: Balıkesirspor-Boluspor (U16)
13.00: Boluspor-Balıkesirspor (U15)Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 15:54