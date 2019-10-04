Akademide Zor Hafta

Haber: Esra Perçin

İlimizi altyapı liglerinde temsil eden Boluspor altyapı takımlarının bu haftaki rakipleri Trabzonspor ve Balıkesirspor olacak. Temsilcilerimiz 3 maçı Karaçayır Sentetik Sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayacak. Boluspor Akademi Takımlarının hafta sonu maç programı şöyle:

5 Ekim Cumartesi

12.00: Balıkesirspor-Boluspor (U17)

13.00: Boluspor-Trabzonspor (U19)

6 Ekim Pazar

11.00: Boluspor-Balıkesirspor (U14)

13.00: Balıkesirspor-Boluspor (U16)

13.00: Boluspor-Balıkesirspor (U15)

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 15:54