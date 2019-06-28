Akay Kardeşler Fark Attı

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan 2 takım arasındaki mücadeleye iyi başlayan taraf Akay Kardeşler oldu. Grupların bitimine 2 hafta kala umutlanmak isteyen Akay Kardeşler maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Ard arda gelen gollere Yurt İletişim cevap vermekte oldukça zorlandı. İlk yarı Akay Kardeşler takımının 6-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 2.yarıda da oyunda çok fazla değişen bir şey olmadı. Akay Kardeşler 2.yarının ilk dakikalarda 7.golü de buldu: 7-0. Bu golden sonra en azından bir gol bulmak İsteyen Yurt İletişim farkı 6’ya indiren golü attı: 7-1. Ancak son bölümde hücumda yine etkili olan Akay Kardeşler 2 gol daha bularak maçtan 9-1 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Akay Kardeşler grupta ilk galibiyetini alırken, Yurt İletişim ise henüz puanla tanışamadı.

Akay Kardeşler: Hüseyin, Muzaffer, Murat, Özer, Erkan, İlker, Abdullah, Orhan, Cemil, Rıza, Hasan, Ulvi, Hüseyin, Ali, Metin

Yurt İletişim: Saip, Selahattin, Salih, Bahattin, Sami, Fırat, Hüseyin, Ayhan, Adnan, Ercan, Taner, Orhan, Muhammet, Yücel