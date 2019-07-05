Akay Kardeşler– Köroğlu Beton Dostça!

Haber: Aysun Beykoz

Gruptan çıkma şansını önceki haftalarda yitiren 2 takımın mücadelesi Karaçayır Sentetik Sahada oynandı. Oldukça keyifli geçen maçın ilk golü Akay Kardeşlerden geldi: 1-0. Bu gole çok geçmeden cevap veren Köroğlu Beton güzel bir vuruşla eşitliği yakaladı: 1-1. Köroğlu Beton başa baş geçen ilk yarının son dakikalarında 2-1 öne geçti ve soyunma odasına da bu skorla önde gitti. 2.yarının ortalarında penaltıdan golü bulan Akay Kardeşler 2-2 beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda 2 takım da eşitliği bozamayınca mücadele 2-2 eşitlikle noktalandı. Bu sonuçla daha önce elenen takımlardan Akay Kardeşler grubu 5., Köroğlu Beton ise 6.sırada tamamladı.

Köroğlu Beton: Mehmet, Yüksel, Serkan, İsmail, Faruk, Barış, Ulaş, Hakan. N.Deniz, Vedat, Yetiş, Şenol, İdris, Metin

Akay Kardeşler: Hüseyin, Muzaffer, Murat, Özer, Erkan, İlker, Abdullah, Orhan, Cemil, Rıza, Hasan, Ulvi, Hüseyin, Ali, Metin