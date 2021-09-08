Akçay'dan aşı çağrısı



Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un 62 yaşındaki teknik direktörü Akçay, nisanda test sonucunun pozitif çıkması üzerine önce Kocaeli'de, sonra da solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı.

Bu dönemde akciğerlerinde ciddi oranda tutulum meydana gelen Akçay, yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı tedavi gördü.

Zorlu 3 aylık tedavi sürecinin ardından Kovid-19'u atlatan Akçay, yeniden takımının başına döndü.

Şu anda fizik tedavi, nefes egzersizleri ve ilaç kullanmaya devam eden Akçay, insanlara aşı olmaları ve tedbirlere sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.

"Kendimi hasta olduğum gerçeğiyle yüzleştiremedim"

Hastanelerde tedavi gördüğü dönemde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Mustafa Reşit Akçay, 1 Nisan'da Kahramanmaraşspor deplasmanındaki maçın ardından kente döndüklerinde yorgunluk hissettiğini, ölçümü yapılan satürasyonunun (kandaki oksijen doygunluğu) kritik oranda çıktığını anlattı.

Kulüp yöneticilerinin hastaneye gitmeye ikna etmek için eşini aradığını, Trabzon'dan bir doktor arkadaşıyla da telefonla görüştüğünü aktaran Akçay, şöyle devam etti:

"Kendimi hasta olduğum ve hastaneye gitmem gerektiği gerçeğiyle yüzleştiremedim. Doktor arkadaşımın, 'Entübeye doğru gidiyorsun, hemen hastaneye git' tavsiyesi üzerine sağlık kuruluşuna başvurdum. Yoğun bakıma çizgi kalmış. Beni yoğun bakım özellikli odaya aldılar. Orada 1 ay kadar kaldım. Olağanüstü zor bir durumdu. ECMO makinesine girdim. Ölümle karşılaştım, 6-7 gün böyle geçti, hiçbir şey hissetmeden... Akciğerimin makineye bağlandığı, ölümle yüzleştiğim, 10 kişiden birinin kurtulduğu bir ECMO makinesinden çıktım."

Akçay, Kovid-19 ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle yaklaşık 100 gün hastanede yattığına dikkati çekerek, "Lütfen yapmayın. Şimdi aşı olmayarak bu hastalığı tekrar bulaştırırsanız bana yazık değil mi? Şimdi üçüncü kez hastaneye mi yatayım? Allah'ınızı severseniz aşınızı olun. Başka insanlara bunları yaşatma hakkını nereden alıyorsun?" ifadelerini kullandı.